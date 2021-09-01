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Глава Пентагона Остин на встрече с Зеленским подтвердил, что новый пакет помощи США Украине предусматривает закупку Javelin, - ОПУ

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Глава Пентагона Остин на встрече с Зеленским подтвердил, что новый пакет помощи США Украине предусматривает закупку Javelin, - ОПУ
В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским министр обороны США Ллойд Остин поздравил Украину с 30-летием независимости и также заверил, что США будут стоять рядом с нашей страной, поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность, помогать в противодействии российской агрессии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Подчеркивается, что он также выразил поддержку стремлениям Украины к обретению членства в НАТО.

"Ллойд Остин сообщил, что США приняли решение о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности в объеме $60 млн, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", - приводит слова Остина пресс-служба Офиса Президента.

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты являются надежным партнером в сфере безопасности, и поблагодарил за неизменную поддержку в вопросах предоставления ежегодной помощи Украине в этой области.

Владимир Зеленский подчеркнул, что настроен на реформирование украинской оборонной промышленности и всесторонне поддерживает корпоратизацию оборонных предприятий.

Ранее издание АР сообщало, что новый пакет помощи от США предусматривает поставку Javelin в Украину.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Чего только не померещится, когда ты находишься под кокаином Глава Пентагона Остин на встрече с Зеленским подтвердил, что новый пакет помощи США Украине предусматривает закупку Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 3952
    Глава Пентагона Остин на встрече с Зеленским подтвердил, что новый пакет помощи США Украине предусматривает закупку Javelin, - ОПУ - Цензор.НЕТ 590
  • Ла-ла-ла-ла
    'какіє джавєліни, папа Бєня сказал брать дєньгамі'
  • Шрек Баблокат
    вот нахер нам те "Джавелины", если к нас есть "Стугна-П", которая круче и достает на 5 км, тогда как с "джавелином" нужно на 2,5 км подбираться к цели..
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