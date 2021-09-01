Глава Пентагона Остин на встрече с Зеленским подтвердил, что новый пакет помощи США Украине предусматривает закупку Javelin, - ОПУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Подчеркивается, что он также выразил поддержку стремлениям Украины к обретению членства в НАТО.
"Ллойд Остин сообщил, что США приняли решение о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности в объеме $60 млн, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин", - приводит слова Остина пресс-служба Офиса Президента.
В свою очередь Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты являются надежным партнером в сфере безопасности, и поблагодарил за неизменную поддержку в вопросах предоставления ежегодной помощи Украине в этой области.
Владимир Зеленский подчеркнул, что настроен на реформирование украинской оборонной промышленности и всесторонне поддерживает корпоратизацию оборонных предприятий.
Ранее издание АР сообщало, что новый пакет помощи от США предусматривает поставку Javelin в Украину.