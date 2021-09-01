"Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали уже в 170 странах мира, - ВОЗ

Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 170 странах мира. Впервые его обнаружили в Индии.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

Штамм Alpha зафиксировали в 193 странах и территориях, а Beta - в 141 стране и территории, вариант Gamma - в 91.

ВОЗ сообщает, что глобальное количество новых случаев COVID-19 остается похожим на предыдущую неделю, в частности, за последнюю неделю (23-29 августа) составило 4 395 748.

На прошлой неделе регионы Африки, Северной и Южной Америки сообщили о снижении количества новых случаев, регионы Европы, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья - о подобной тенденции.

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Напомним, ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса из Южной Африки.