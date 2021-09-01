Дуда в годовщину начала Второй мировой напомнил о новых угрозах: "Наивно верить, что ничего подобного не случится снова"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на PAP.
По его словам, опасно было бы верить, что Польше больше никогда не придется защищаться, особенно учитывая ее геополитическое положение.
"Наивно верить, что ничего подобного не случится снова. Не случится, если мы будем сильными. Не случится, если мы будем решительными, если будет понятно, что этого не стоит делать. Потому что будет жесткий отпор", - сказал президент.
В последние годы ситуация во всем мире становится все более нестабильной, а характер конфликтов меняется на гибридные атаки, сообщил президент Польши.
По его словам, Польша непоколебимо будет соблюдать свои обязательства как член НАТО в отношении союзников и партнеров, нуждающихся в помощи.
Напомним, в России оценили возможность начала новой мировой войны.