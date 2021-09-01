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Визит украинской делегации в США очень предметный и хорошо подготовлен. Главное - не количество, а качество, - Зеленский

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Визит украинской делегации в США очень предметный и хорошо подготовлен. Главное - не количество, а качество, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что визит украинской делегации в Соединенные Штаты Америки происходит чрезвычайно результативно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Прошел первый день визита нашей команды в США. Хочу поблагодарить всех как с украинской, так и с американской стороны. Я считаю, что подготовили предметный визит. Сложный с точки зрения количества встреч. Но самое главное - чтобы было не количество, а качество", - сказал глава государства в комментарии представителям СМИ в Вашингтоне.

Зеленский отметил, что во вторник, 31 августа, состоялась содержательная встреча с министром энергетики США и были подписаны важные документы.

"Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины. Это - первый важный шаг. Мы искали инвестиций. Сейчас имеем поддержку ", - подчеркнул он.

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Президент также отметил, что увидел поддержку со стороны Министерства энергетики США в вопросе "Северного потока - 2" и угроз энергетической безопасности Украины и Европы от данного проекта.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    да видели мы как он "подготовлен"
    и про количество и качество тоже видели
  • 18c49ed2
    Визит украинской делегации в США очень предметный и хорошо подготовлен. Главное - не количество, а качество, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8172
  • Герхард
    Сравнение официальных источников США и Украины за 2 дня:

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