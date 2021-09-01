"Северный поток - 2" еще можно и нужно остановить, - Витренко
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Глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока - 2" еще не поздно остановить.
Об этом он заявил в комментарии Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Даже несмотря на то, что он, возможно, я не знаю, на 99% завершен, мы до сих пор считаем, что его можно и нужно остановить. И с нашей стороны мы будем обсуждать, что США смогут сделать в этом вопросе, например, введение санкций США против Nord Stream AG", - подчеркнул Витренко.
"Мы продолжаем подчеркивать, что для нас дело не в деньгах, в первую очередь, в национальной безопасности Украины", - добавил он.