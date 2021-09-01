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Стартовало добровольное декларирование активов, за которые не были уплачены налоги, - Минфин

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Стартовало добровольное декларирование активов, за которые не были уплачены налоги, - Минфин
С 1 сентября граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"В добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов. Добровольное декларирование - это способ цивилизованно вывести на свет деньги и активы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведение одноразового добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет предусмотрено в законе №1539. Закон создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и привлечения их в экономику Украины.

Кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физических лиц продлится до 1 сентября 2022 года.

Декларирование активов осуществляется исключительно по желанию гражданина, который имеет право на такое декларирование.

Декларация подается в Государственную налоговую службу Украины непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.

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Топ комментарии

  • крик душі
    Хер вам.
    От спочатку нехай депутати "слуги" свої конверти з кешем задекларують. І відкати з будівництва доріг.
  • Герхард
    Добровольность заключается в том, что тех, кто не отдал долю из своих кровных ЗЕ-банде, будут наказывать.
  • Олег Карпов b569f323
    Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9673
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