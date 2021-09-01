Стартовало добровольное декларирование активов, за которые не были уплачены налоги, - Минфин
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"В добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов. Добровольное декларирование - это способ цивилизованно вывести на свет деньги и активы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ведение одноразового добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет предусмотрено в законе №1539. Закон создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и привлечения их в экономику Украины.
Кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физических лиц продлится до 1 сентября 2022 года.
Декларирование активов осуществляется исключительно по желанию гражданина, который имеет право на такое декларирование.
Декларация подается в Государственную налоговую службу Украины непосредственно плательщиками через Электронный кабинет.