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Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение

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Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент не поддержит решение об отмене компенсации народным депутатам за оплату их жилья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Учитывая позицию моих коллег… Вряд ли оно будет поддержано всеми народными депутатами", - сказал Разумков журналистам в среду в Ирпене (Киевская обл.).

Спикер парламента подчеркнул, что отмена денежной компенсации нардепам за оплату жилья в условиях сегодняшней непростой социально-экономической ситуации была бы "особенно важна".

"Я считаю, что все-таки это было бы правильно. Достаточно есть ресурсов, по сравнению с другими слоями населения, у народных депутатов, чтобы обеспечить себя жильем", - сказал он.

Как сообщалось, ранее Разумков высказывался за целесообразность отмены компенсации народным депутатам за оплату жилья.

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