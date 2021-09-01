Разумков об отмене компенсации на оплату жилья нардепам: Вряд ли коллеги поддержат такое решение
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что парламент не поддержит решение об отмене компенсации народным депутатам за оплату их жилья.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Учитывая позицию моих коллег… Вряд ли оно будет поддержано всеми народными депутатами", - сказал Разумков журналистам в среду в Ирпене (Киевская обл.).
Спикер парламента подчеркнул, что отмена денежной компенсации нардепам за оплату жилья в условиях сегодняшней непростой социально-экономической ситуации была бы "особенно важна".
"Я считаю, что все-таки это было бы правильно. Достаточно есть ресурсов, по сравнению с другими слоями населения, у народных депутатов, чтобы обеспечить себя жильем", - сказал он.
Как сообщалось, ранее Разумков высказывался за целесообразность отмены компенсации народным депутатам за оплату жилья.