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За сутки в Киеве от COVID-19 умерли два человека, выявлено 268 новых случаев, - Кличко

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За прошедшие сутки в Киеве выявили 268 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

Так, за прошедшие сутки в Киеве выявили 268 новых случаев заболевания коронавирусом, всего - 224 492.

Срди заболевших 155 женщин в возрасте от 19 до 89 лет, 91 мужчина в возрасте от 20 до 89 лет, 9 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Также зафиксировано 2 летальных случая от вируса, всего - 5281.

За сутки госпитализировали 47 больных коронавирусом и 48 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Преодолели болезнь 138 человек, всего - 216 150.

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в следующих районах: Дарницком (52), Деснянском (42) и в Соломенском (40).

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Получается добили мужика аппаратом?
  • Valery Greff
    Можешь себе тату на видном месте наколоть - "К ИВЛ НЕ подключать". Чтоб врачи в реанимации не перепутали.
  • Підлога Маккартні
    А с чего ты взял, что меня вообще прийдется к нему подключать? Может дельта для меня будет как абічная простуда, откуда ты знаешь?
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