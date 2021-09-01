С 1 сентября все общины УГКЦ в Италии переходят на григорианский календарь
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С 1 сентября 2021 все общины Апостольского экзархата УГКЦ в Италии переходят на григорианский календарь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент информации УГКЦ.
"Провозглашаю переход всех украинских общин Апостольского экзархата в Италии на григорианский календарь с 1 сентября 2021, с начала Индикта, то есть Нового литургического года", - говорится в декрете Апостольского экзарха Дионисия Ляховича от 31 мая 2021 года.
Решение о переходе, как указано в декрете, принято, "заботясь о духовном развитии Апостольского экзархата в условиях итальянской среды, времени и миссии нашей Церкви, в заботе о верных моей опеке верующих, понимая потребности всех верующих и заботясь о возможности каждого полностью жить литургической, а прежде всего евхаристического жизнью".