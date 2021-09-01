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США анонсировали Украине поддержку в размере $3 млрд

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США анонсировали Украине поддержку в размере $3 млрд
Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) анонсировал предоставление Украине помощи в размере 3 млрд долларов. Это произойдет после подписания меморандума о взаимопонимании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что визит президента США в Вашингтон будет использован для углубления экономического партнерства.

"Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки "Эксимбанка" в размере 3 млрд долларов", - говористся в сообщении.

При этом 60 миллионов будут предназначаться для дополнительных противотанковых систем Javelin и другого оборонительного вооружения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый пакет помощи от США предусматривает поставку Javelin в Украину, - AP

Топ комментарии

  • NonCFist
    Це Юля, бойовий медик. Їй 20 років.
    США окажут Украине помощь в размере $3 млрд, - Белый дом - Цензор.НЕТ 395

    За два тижні Юлі виповниться 21, і свій день народження дівчина проведе на фронті, як і останніх півтора року.
    Учора вона надавала першу допомогу своєму командиру - важке наскрізне кульове поранення в голову. Сьогодні Юля давала своє перше інтерв'ю і трохи хвилювалася перед камерою. Але коли вчора в окопі колола знеболювальне, коли бинтувала пораненого, була максимально зібрана і впевнена. Коли лік йде на секунди, нервувати немає часу.
    Лише коли бійця забрали до шпиталю, зізнається - присіла і затрусилася.
  • Чайка Київ
    Юля надавала допомогу командиру, після поранення ворожим снайпером.
    ВАЗеленський, де антиснайперські комплекси?
  • Шрек Баблокат
    и мамка её тоже медик.. недалеко от дочи служит..
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