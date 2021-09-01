"Слуга народа" будет перенимать у компартии Китая меритократию, - Корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил, почему вместе с главой фракции Давидом Арахамией расхвалил коммунистическую партию Китая.

Об этом он рассказал в интервью "НВ", передает Цензор.НЕТ.

Корниенко отметил, что никто не хвалил китайский общественно-политический строй.

"Мы говорили о том, что есть компартия Китая, у нее есть определенные достижения, на которые можно посмотреть и сделать какие-то для себя выводы", - объяснил он.

Достижением компартии глава "СН" назвал внедрение в стране планирования.

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"Есть ли достижением большие амбиции, большие цели, построение космических каких-то полетов, построение подводных мест, увеличение вдвое существующей железнодорожной сети? Это я все перечисляю задачи, которые там ставили перед страной. Я думаю да. Давайте просто полезное брать", - сказал Корниенко.

Он рассказал также, что в КПК работает меритократия (назначение на руководящие должности наиболее способных людей. - Ред.) и именно ее будет заимствовать президентская партия.

"Должна ли она работать в Украине? Да, должна. Если человек что-то на своей должности проявил, достиг, то должен получать возможность дальше двигаться", - подчеркнул Корниенко.

По его словам, принцип меритократии будут внедрять во время "формирование кадрового резерва СН на следующие политические циклы".

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Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.

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