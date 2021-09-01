Лучшие гарантии от США и ФРГ для Украины - скорейшее вступление страны в НАТО, - посол Мельник об угрозах от "Северного потока-2"
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что членство украинского государства в НАТО должно быть гарантией безопасности после запуска "Северного потока-2". Он выступает против строительства и эксплуатации этого трубопровода.
Об этом он заявил в комментарии Die Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он призвал Запад "продемонстрировать новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс".
"Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше всего в рамках скорейшего вступления в НАТО", - заявил посол Украины.
По его словам, Украина рассматривает "Северный поток-2" как крупнейший геополитический проект Кремля и еще одну крайне серьезную угрозу для Украины.