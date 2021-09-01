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Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой. СКРИНШОТЫ

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Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой. СКРИНШОТЫ
Советник мэра Хмельницкого Назарий Чепко раскритиковал идею открытия бара для посетителей с нетрадиционной ориентацией в городе.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующие скриншоты опубликовали ЛГБТ-активисты.

Пользователь Instagram под никнеймом "88virnyj" в посте, в котором интересовались мнением горожан о возможном открытии в Хмельницком бара для геев, ответил: "Откройте! Пусть оно станет братской могилой! Пусть оно сгорит вместе с владельцем бара".

Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой 01
Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой 02
Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой 03

Отмечается, что профиль принадлежит депутату Городецкого городского совета и советнику мэра Хмельницкого Назарию Чепко.

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Топ комментарии

  • Ла-ла-ла-ла
    середньовіччя
  • Підлога Маккартні
    А почему бы и нет?
    Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой - Цензор.НЕТ 6944
  • wsewolod паталаха
    Я не маю нічого проти геїв. Але чому вони увесь час лізуть на очі - ми такі люди, які у постелі роблять те й те. Я ж не розповідаю, з ким і де я сплю. Не кричу ніде, щоб ще й діти чули: "Я сплю з бабами, а не з мужиками".

    Того ж я й хочу від геїв. Спіть хоч і з резиновими мужиками, тільки не лізьте на очі. Питання сексу - це приватна справа, а не публічна.
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