Советник мэра Хмельницкого Чепко выступил против открытия гей-бара в городе: Пусть сгорит и станет братской могилой. СКРИНШОТЫ

Советник мэра Хмельницкого Назарий Чепко раскритиковал идею открытия бара для посетителей с нетрадиционной ориентацией в городе.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующие скриншоты опубликовали ЛГБТ-активисты.

Пользователь Instagram под никнеймом "88virnyj" в посте, в котором интересовались мнением горожан о возможном открытии в Хмельницком бара для геев, ответил: "Откройте! Пусть оно станет братской могилой! Пусть оно сгорит вместе с владельцем бара".







Отмечается, что профиль принадлежит депутату Городецкого городского совета и советнику мэра Хмельницкого Назарию Чепко.

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