Россия блокирует свободное судоходство в Черном и Азовском морях, - представитель США в ОБСЕ Кент

Миссия США в ОБСЕ выступила с заявлением, в котором указала на продолжение милитаризации Россией аннексированного Крыма, а также на блокирование свободного судоходства в Черном и Азовском морях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

"Россия продолжает препятствовать свободе плавания судов в Черном и Азовском морях в нарушение международного права", - отметил представитель США в ОБСЕ Джордж Кент в своем выступлении на специальной сессии Ежегодной конференции по обзору безопасности в Украине 31 августа.

Вместе с тем он напомнил о скоплении российских войск у границы с Украиной и в оккупированном Крыму этой весной.

"Этой весной мы стали свидетелями наибольшего скопления русских войск и техники в оккупированном Крыму и вдоль границы России с Украиной после вторжения России в 2014 году. Россия не предоставила какого-либо существенного ответа на законный запрос Украины в соответствии с Венским документом о предоставлении дополнительной информации об этой необычной и провокационной военной деятельности. Россия не предоставила никаких разумных объяснений своим действиям", - отметил Кент.

Он добавил, что несмотря на то, что Россия отвела часть своих вооруженных сил и техники границы с Украиной и из Крыма, ее "военные позиции остаются такими же усиленными", как вдоль российско-украинской границы, так и в оккупированном Крыму.

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Напомним, что 23 августа в Киеве прошел учредительный саммит "Крымской платформы", в котором приняли участие представители 46 стран и организаций. По итогам саммита приняли декларацию.

Президент Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к "Крымской платформы" "для исправления исторической ошибки".

В Кремле назвали саммит "Крымской платформы" "недружественным по отношению к России".