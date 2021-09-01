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Осенью ВР может отправить в отставку министров Тарана и Уруского, - "слуга народа" Безуглая

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Осенью ВР может отправить в отставку министров Тарана и Уруского, - "слуга народа" Безуглая
Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") допускает, что осенью текущего года возможны изменения на должностях министра обороны и вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, которые в настоящее время занимают Андрей Таран и Олег Уруский соответственно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Безуглая заявила  "Интерфакс-Украина", комментируя распространенную в СМИ информацию о том, что Верховная Рада в ближайшие месяцы может уволить Тарана, Уруского и министра социальной политики Марину Лазебную.

"По Лазебной я не могу вам прокомментировать. Что касается Тарана и Уруского… такой вариант есть, что, возможно, осенью будут изменения", - сказала Безуглая.

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Топ комментарии

  • wsewolod паталаха
    Осел-султан
    Ослисько став султаном випадково.
    Аби ******* керувати й гонорово,
    Не так, як Лев,
    Чи Рись, «ділків» гроза,
    Прем'єром він обрав знайомого Козла.
    Пройшло півроку - з скаргою Коали:
    - Козли та Кози всі дерева обідрали!
    Ще рік - квітучий Ліс загине, пропаде!
    Ослу-султану справи краю не бай-де.
    Глип на дерева - скрізь обідрана кора:
    - Вас зрозумів! Козлу в відставку вже пора!
    Женіть рогатого у поле за паркан.
    Прем'єром буде відтепер мій кум Баран!
    _ _ _ _ _ _
    Коли на троні умостивсь Осел-султан,
    Прем'єром буде лиш Козел або Баран,
    Бо не призначить ( хоч би це веліло Небо)
    Осел прем'єром розумнішого за себе.
  • 18c49ed2
    Ему вообще нравятся осужденные на пожизненное. Он их как-то предлагал принимать на госслужбу.
  • Valery Greff
    А может не отправить. Мастерство заголовка...
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