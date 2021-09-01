Осенью ВР может отправить в отставку министров Тарана и Уруского, - "слуга народа" Безуглая

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") допускает, что осенью текущего года возможны изменения на должностях министра обороны и вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, которые в настоящее время занимают Андрей Таран и Олег Уруский соответственно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Безуглая заявила "Интерфакс-Украина", комментируя распространенную в СМИ информацию о том, что Верховная Рада в ближайшие месяцы может уволить Тарана, Уруского и министра социальной политики Марину Лазебную.

"По Лазебной я не могу вам прокомментировать. Что касается Тарана и Уруского… такой вариант есть, что, возможно, осенью будут изменения", - сказала Безуглая.

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