Украинским металлургам придется инвестировать дополнительную прибыль в развитие производства

Украинским металлургическим компаниям придется вкладывать в развитие производства и интенсивное "озеленение" полученные дополнительные средства от реализации своей продукции.

Об этом пишет издание МинПром в статье "Стальное окно инвестиций".

По данным Минэкономразвития, за 5 первых месяцев 2021 г. отечественные предприятия ГМК увеличили доходы от экспорта черных металлов на 49,2% (до 4,9 млрд долл), а от экспорта ЖРС – вдвое (до 3,1 млрд долл).

Как известно, в июле Еврокомиссия представила механизм применения так называемого углеродного налога – Control Border Adjustment Mechansim (CBAM), которым будет облагаться вся поставляемая на рынок ЕС продукция, чье производство оставляет заметный углеродный след. Украинским экспортерам стали это грозит грандиозными потерями, если ничего не предпринимать. По мнению заместителя директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергея Поважнюка, CBAM может обернуться для украинской металлургической отрасли потерями даже до 1 млрд евро в год. Возможность ввести свой аналог CBAM уже рассматривают и в Соединенных Штатах. В итоге все это может вылиться в новую цепную реакцию торговых ограничений.

Стоит отметить, что крупнейший металлургический холдинг страны – "Метинвест" – недавно сообщил, что ищет площадку под строительство нового комплекса, который будет включать два модуля прямого восстановления железа (DRI), две электропечи и две МНЛЗ. Применение подобных технологий позволить снизить воздействие стального производства на окружающую среду. Стоимость этого проекта гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков оценил в 3,5-4 млрд долл.

Но если об этом строительстве говорится в среднесрочной перспективе, то целый ряд экологических инициатив холдинг осуществляет на своих предприятиях уже сейчас. В частности, речь идет о реконструкции газоочистных сооружений на домнах №4 и 5 Мариупольского меткомбината им. Ильича, системы газоочистки кислородных конвертеров на "Азовстали" и замене газоочистного оборудования обжиговой печи Lurgi 552-A на Северном ГОКе. Также планируется завершить реконструкции аглофабрики ММК Ильича. В целом исключительно в экологические проекты "Метинвест" в течение 4 ближайших лет намерен инвестировать около 0,5 млрд долл. Но при этом ведь никто не отменял и текущих производственных инноваций, которые также требуют солидных капиталовложений. Одна из самых масштабных задач – строительство на комбинате Ильича цеха холодной прокатки общей стоимостью более 1 млрд долл.

Декарбонизационный уклон просматривается в планах лидера украинской горной добычи – группы Ferrexpo. В июле она похвасталась полугодовой чистой прибылью в 661,43 млн долл, что в 2,1 раза больше, чем за первое полугодие-2020. Группа уже начала подписывать предварительные договора с поставщиками оборудования, чтобы к 2024 г. нарастить объемы переработки железной руды с 30-35 млн тонн до 50 млн тонн в год. По предварительным оценкам, обойдется это примерно в 0,5 млрд долл. При этом Ferrexpo делает ставку на выпуск DR-окатышей, ожидая прогрессирующего спроса на этот продукт, поскольку выплавка стали из них генерирует меньше выбросов парниковых газов.

Как отмечает издание, в современном мире экологичность производства становится таким же фактором конкурентоспособности, как и его эффективность. Поэтому инвестиции в "зеленую" металлургию актуальны как никогда. Особенно в такие тучные годы, как 2021-й. Каждый доллар, вложенный сегодня, позволит сэкономить два в будущем. И легче пережить времена, когда рыночная конъюнктура не будет настолько благосклонна к сталепроизводителям.