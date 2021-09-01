Обнародована повестка второго дня визита Зеленского в США: Встреча с Байденом начнется в 14.00 по Вашингтону
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Утро второго дня президентского визита в США. Сегодня у Владимира Зеленского встречи с представителями крупного американского бизнеса. Среди гостей руководители Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другие. Затем вместе с первой леди запланировано посещение Арлингтонского кладбища и Музея Холокоста", - отметил он.
Примерно в 14.00 по Вашингтону (21.00 по Киеву. - Ред.) начнется долгожданная встреча с Джо Байденом. В составе делегаций и tet a tet. Затем в Капитолии встреча с представителями Конгрессового украинского кокуса. И напоследок Владимир Зеленский и первая леди примут участие в открытии Украинского дома", - добавил Никифоров.