Кулеба - Лаврову: "Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил главе МИД Сергею Лаврову, заявив, что Россия ворует чужую историю

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире", - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. В ходе встречи он заявил, что российский газ является самым грязным в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции.

Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь - это их исконное название. То говорят, что крещение Руси - это как раз праздник именно украинский, и так далее".

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