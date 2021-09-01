Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, данные лекарства зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.
Он также отметил, что в Украину поставят 20 тыс. флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов Этесевимаба (Etesevimab). Препараты уже транспортируются в аэропорт для отправки в Украину.
"Действуют они непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадания в больницу", - пояснил Ляшко.