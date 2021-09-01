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Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко

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Украина получит от США инновационные лекарства от COVID-19. Они уже транспортируются в аэропорт для отправки, - Ляшко
Украина в рамках сотрудничества с правительством США получит инновационные лекарства от COVID-19. Гуманитарная помощь эквивалентной стоимостью почти 20 млн. долл. США поступит в Украину в ближайшее время и будет распределена между регионами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, данные лекарства зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

Он также отметил, что в Украину поставят 20 тыс. флаконов Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тыс. флаконов Этесевимаба (Etesevimab). Препараты уже транспортируются в аэропорт для отправки в Украину.

"Действуют они непосредственно на вирус - препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадания в больницу", - пояснил Ляшко.

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