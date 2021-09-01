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Кабмин повысил стипендии для студентов вузов в 1,5 раза, для учащихся в учреждениях профтехобразования - в 2,5 раза, - Шмыгаль

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Кабмин повысил стипендии для студентов вузов в 1,5 раза, для учащихся в учреждениях профтехобразования - в 2,5 раза, - Шмыгаль
На сегодняшнем заседании Кабмина поддержали решение о введении изменений в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального предвысшего образования и высшего образования.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, стипендии для студентов учреждений профтехобразования вырастут в 2,5 раза, а для студентов вузов - минимум в 1,5 раза.

"Последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года, поэтому назрела настоятельная необходимость повышения социальной защиты учащейся и студенческой молодежи", - прокомментировал данное решение Шмыгаль.

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Топ комментарии

  • zhekan
    Чукча не читатель, чукча писатель
    ...... Последнее повышение размеров академических стипендий было в ноябре 2017 года Источник: https://censor.net/ru/n3285778
  • Marko Lukash
    Що ж ти твориш, клятий зелений клован? Негайно зупинися! При Петрі подібної зради не було...
  • Гыг с Вами
    що робиться...вибори на нос1
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