Двух сотрудников СБУ будут судить за вымогательство $120 тыс. и нарушение тайны телефонных разговоров, - Офис Генпрокурора

Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере направили в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, в состав которой входило двое оперативных работников СБУ.

Как уточняют в пресс-службе Офиса Генпрокурора, подозреваемым инкриминируют вымогательство (ч. 2, 4 ст. 189 УК Украины), а сотрудникам СБУ, кроме этого, - нарушение тайны телефонных разговоров и незаконное обращение с боевыми припасами (ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 263 УК Украины), передает Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что в конце декабря 2018 - начале марта 2019 года они требовали у пострадавшего 120 тыс. долларов за несоздание препятствий относительно дальнейшего пребывания в гражданстве Украины. Кроме того, сотрудники СБУ нарушили тайну телефонных разговоров потерпевшего, передаваемых средствами связи.

"Сейчас правоохранители отстранены от занимаемых должностей, к ним применены меры пресечения в виде залога. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления ГБР", - отмечается в сообщении.

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