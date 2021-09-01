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Украину и США соединит линия защищенной связи, - Госспецсвязь

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Украину и США соединит линия защищенной связи, - Госспецсвязь
Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственный департамент Соединенных Штатов Америки подписали соглашение об установлении линии защищенной связи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

По словам председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя, подписание соглашения, а также образование национальных центров обмена информацией в столицах является важным шагом для обеих стран. Объединение усилий в данном направлении позволит эффективнее противодействовать угрозам в информационной сфере, ежедневно превращаются в новые вызовы.

"Сегодня особое внимание уделяется созданию условий, обеспечивающих передачу информации с учетом роста глобальной роли информационной безопасности. Я надеюсь, что безопасная линия связи будет способствовать быстрому принятию решений на стратегическом уровне. В то же время эта линия связи значительно упростит процесс передачи информации, надежно защищая ее", - подчеркнул глава Госспецвязи.

Для выполнения соглашения стороны обязуются в столицах своих государств обеспечить создание и функционирование Национального центра по обмену информацией. Такие центры будут использоваться для обмена информацией с целью укрепления доверия и усиления международной безопасности. Национальным центром в Украине определено Главное управление правительственной связи Госспецсвязи, а в Соединенных Штатах Америки - Центр уменьшения национальных и ядерных угроз США.

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Как отмечено в подписанном документе, функционирование линии защищенной связи между Украиной и США отвечает интересам укрепления мира и международной безопасности и является важным элементом укрепления доверия.

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Топ комментарии

  • Дмитрий Ч
    А толку если на другом конце провода будет сидеть Ермак с диктофоном и потом все передавать на Рашку?
  • marusia klimova
    Та да, при фсбэшном д'эрьмаке - деньги на ветер.
  • Святослав Сагайдачный
    Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку - Цензор.НЕТ 8550Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку, це добре!
    Так а ...резидент ЗЕбіл - капітулянт вже по зв'язку з кацапскою білоруською
    колонію позвони кривавому кату - диктатору луке, а той викладе )(уйлу
    будь-яку таємну інформацію про те про що йшла мова на цьому
    захищеному завязку. Ну так як з зрадою з "вангеровцами"
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