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"ЕС" выиграла в Верховном Суде дело по иску Портнова

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"ЕС" выиграла в Верховном Суде дело по иску Портнова
"Европейская Солидарность" выиграла дело по иску Андрея Портнова о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении информации.

Речь идет о заявлении фракции в Верховной Раде восьмого созыва о передаче в управление Андрею Портнову телеканала "NewsOne", уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Соответствующее решение Верховный Суд принял 18 августа 2021 года. Согласно документу, Портнову отказано в удовлетворении исковых требований, поскольку приведенное в заявлении фракции выражение "Передача украинского телеканала в руки беглеца, соратника Януковича, который подозревается в причастности к преступлениям против участников Революции Достоинства, оккупации Крыма и в государственной измене - ставит под угрозу национальную безопасность Украины, неотъемлемой частью которой является информационная безопасность" не содержит состава правонарушения, которое является основанием для удовлетворения исковых требований о защите чести и достоинства.

Кроме того, Верховный Суд взыскал с Андрея Портнова в пользу партии судебные расходы по делу.

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Топ комментарии

  • Калибан
    Портнов... " Честь и достоинство" ... Бу-га-га !!!
  • Ukrpatriot 1d7ca949
    Но чего то вы , зеленожопые, сильно верите судам, когда сажают на ровном месте патриотов типа Риф мастера, Дугарь, Кузьменко, Павловского и других. Тогда у вас, мрази вы конченные, никаких сомнений в справедливости судов нет. Ваши ************* мнения никого не интересуют, нашли тоже "справедливого и честного"- конченную кремлевскую б... портнушку брехливого. Ну почему вы, твари, всегда говорите словами ********** и каналов раша тудой? Не палитесь, ущербные, ну ни разу! Даже ваши кремлевско-олигархические суды не смогли найти доводов в пользу гниды портянки.
  • faust7808
    Шлюху портнову можно только отправить на концерт кобзона с лекцией бузины. Много чести судиться с рыгомразью.
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