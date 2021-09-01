"ЕС" выиграла в Верховном Суде дело по иску Портнова

"Европейская Солидарность" выиграла дело по иску Андрея Портнова о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении информации.

Речь идет о заявлении фракции в Верховной Раде восьмого созыва о передаче в управление Андрею Портнову телеканала "NewsOne", уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Соответствующее решение Верховный Суд принял 18 августа 2021 года. Согласно документу, Портнову отказано в удовлетворении исковых требований, поскольку приведенное в заявлении фракции выражение "Передача украинского телеканала в руки беглеца, соратника Януковича, который подозревается в причастности к преступлениям против участников Революции Достоинства, оккупации Крыма и в государственной измене - ставит под угрозу национальную безопасность Украины, неотъемлемой частью которой является информационная безопасность" не содержит состава правонарушения, которое является основанием для удовлетворения исковых требований о защите чести и достоинства.

Кроме того, Верховный Суд взыскал с Андрея Портнова в пользу партии судебные расходы по делу.

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