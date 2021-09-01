Войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, зафиксирован пролет беспилотника оккупантов, потерь нет, - штаб ООС
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В направлении Золотого-4 российские наемники обстреляли позиции украинских воинов из противотанковых ракетных комплексов.
Возле Авдеевки противник применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.
Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
К операции Объединенных сил привлечено и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 4 гектара территории и передали на уничтожение 194 взрывоопасных предмета.