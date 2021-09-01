Кабмин уволил замминистра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ Лищину (обновлено)
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На сегодняшнем заседании Кабмин уволил Ивана Лищину с должности заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.
Об этом Лищина сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Он подчеркнул, что оставил должность по собственному желанию.
Лищина не пояснил причины свое отставки, но перечислил главные достижения на должности, а также поблагодарил всех, с кем работал 5 лет.