Кабмин уволил замминистра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ Лищину (обновлено)

На сегодняшнем заседании Кабмин уволил Ивана Лищину с должности заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

Об этом Лищина сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Он подчеркнул, что оставил должность по собственному желанию.

Лищина не пояснил причины свое отставки, но перечислил главные достижения на должности, а также поблагодарил всех, с кем работал 5 лет.

Читайте также: Доказать в ЕСПЧ, что РФ контролирует оккупированные территории Донбасса, помогут показания пленных российских военных и перебежчиков, - Лищина