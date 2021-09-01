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"Укроборонпром" подписал 3 соглашения о сотрудничестве с ведущими американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд

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"Укроборонпром" подписал 3 соглашения о сотрудничестве с ведущими американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд
Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев в рамках визита в составе украинской делегации в США провел ряд рабочих встреч с ведущими американскими оборонными компаниями, стороны достигли договоренностей о сотрудничестве и подписали три соглашения на общую сумму $2,5 млрд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Подчеркивается, что были проведены переговоры с руководством американской компании Lockheed Martin Corporation, в частности с вице-президентом Раймондом Пизелли.

"Результатом стало решение о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организацию исследований и разработок. Также стороны договорились о взаимодействии в сфере комплаенса - это важно для соблюдения высокого уровня прозрачности в дальнейшем сотрудничестве", - следует из сообщения.

Также "Укроборонпром" будет сотрудничать с компанией Harris Global Communications Inc., входящей в группу компаний L3Harris Technologies, которая является одним из мировых лидеров оборонных технологий.

Подписанное соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, в частности по поставкам продукции в Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.

Также одписаны соглашения с компанией-поставщиком оборонной продукции Global Ordnance и с международной компанией Day & Zimmermann Lone Star Llc. Последнее соглашение касается разработки проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий "Укроборонпрома".

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Укроборонпром подписал 3 соглашения о сотрудничестве с ведущими американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд 01
Укроборонпром подписал 3 соглашения о сотрудничестве с ведущими американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд 02
Укроборонпром подписал 3 соглашения о сотрудничестве с ведущими американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд 03
Укроборонпром подписал 3 соглашения о сотрудничестве с ведущими американскими оборонными компаниями на общую сумму $2,5 млрд 04

"Достигнутые договоренности и подписанные соглашения выводят на новый этап сотрудничество между нашими странами в сфере ОПК и подтверждают заинтересованность американских партнеров в сотрудничестве с украинской оборонкой", - отметил Гусев.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Учитывая, что речь идет про известного звиздуна Гусева, который уже "строил" совместно с США вертолеты, то тут не зрада, а гребаный цирк с конями.
  • Олег Носков
    Очередные меморандумы о сотрудничестве а по факту ничего конкретного нет.
  • Николай Шороков
    Эх помню год назад Зеля подписал многомиллиардный меморандум с арабами, а толку ноль.
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