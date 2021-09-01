Третью дозу вакцины от COVID-19 начали получать пожилые люди во Франции

Во Франции третьей дозой препарата от коронавируса COVID-19 начали вакцинировать ряд категорий граждан. В частности, речь идет о людях старше 65 лет и тех, кому рекомендована дополнительная доза по состоянию здоровья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом, для получения третьей дозы должно пройти как минимум полгода с момента получения последней прививки препаратом компании Pfizer и Moderna. Те, кто сделал однокомпонентную прививку Johnson & Johnson, могут сделать дополнительную препаратом Pfizer и Moderna, но должно пройти как минимум четыре недели.

Во Франции 9 августа введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на зараженность коронавирусом, либо вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов и других мест культурного отдыха.

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В регионах Франции местные власти обладают полномочиями устанавливать контроль "санитарных паспортов" при посещении крупных торговых центров.

Согласно данным портала Our World in Data, около 70% населения Франции получили как минимум первую дозу вакцины от коронавируса.