С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден

Президент США Джо Байден с нетерпением ожидает встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом американский лидер написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", - написал Байден.

Напомним, встреча Байдена и Зеленского запланирована на 14.00 по Вашингтону (21.00 по Киеву) 1 сентября.

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