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С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден

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С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден
Президент США Джо Байден с нетерпением ожидает встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом американский лидер написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", - написал Байден.

Напомним, встреча Байдена и Зеленского запланирована на 14.00 по Вашингтону (21.00 по Киеву) 1 сентября.

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  • Timer UA
    В Оральному кабінеті...
  • саша паламарчук
    Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 7894
  • Anatoliy Anatoliy 31b3c4f9
    Дедушка лозину приготовил)))
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