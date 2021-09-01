С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден
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Президент США Джо Байден с нетерпением ожидает встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Об этом американский лидер написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", - написал Байден.
Напомним, встреча Байдена и Зеленского запланирована на 14.00 по Вашингтону (21.00 по Киеву) 1 сентября.