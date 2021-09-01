Трухин врёт, что сразу после ДТП рассказал о нём "слугам", - журналистка Николаенко

Руководство групп "Слуги народа" не знало о ДТП с Трухиным даже через 5 дней после происшествия, 28 августа.

Об этом пишет в Фейсбуке журналистка Татьяна Николаенко, информирует Цензор.НЕТ.

Она обратила внимание на слова Трухина, заявившего сегодня журналистам, что сразу после ДТП он "сам связался с коллегами по партии, сообщил о том, что случилось".

"Нардеп говорит неправду и здесь. Коллег он своих видел на Банковой 28 августа, точнее, руководителей групп "СН". Почти никто из них о ДТП тогда еще не слышал. Это было чуть раньше, чем СМИ подняли хай из-за снятых новостей. И никому он там ничего не рассказывал, а от вопроса отмахнулся и сказал, что все в порядке", - утверждает Николаенко.

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Слова журналистки совпадают с тем, что ранее рассказал СМИ глава партии "СН" Александр Корниенко. Он говорит, что виделся с Трухиным в ОП 28 августа, и об аварии они не говорили - о ней тогда никто не знал.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР.

Трухин утверждает, что не пытался скрыть своё присутствие на месте ДТП и максимально оказывал содействие полиции.