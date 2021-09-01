С воином 24-й ОМБр Романом Задорожным, погибшим 30 августа в зоне ООС в результате российского обстрела, простятся на Львовщине, - ОГА

В Добротворе на Львовщине 2 сентября простятся со старшим солдатом 24-й ОМБ Романом Задорожным, погибшим 30 августа во время российского обстрела на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"В 9:00 отправят панихиду в храме УГКЦ Преображения Господня в селе Спас. В 10:00 - встреча Героя возле храма УГКЦ Рождества Пресвятой Богородицы г. Каменка-Бугская. Прощание с Романом Задорожным начнется в 11 часов в доме по ул. Сагайдачного, 14-а в г. Добротвор, там же в 12:00 - начало отпевания", - говорится в сообщении.

Похоронят Романа Задорожного на местном кладбище в Добротворе.

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Напомним, 30 августа в районе города Попасная Луганской области в результате смертельных ранений, полученных во время обстрела наших позиций российскими войсками, погиб Роман Задорожный, 1994 года рождения, житель поселка городского типа Добротвор Червоноградского района Львовской области, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады.