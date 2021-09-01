Новости • Агрессия России против Украины

Требуем срочно прекратить огонь на Донбассе, - Украина в ТКГ

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Требуем срочно прекратить огонь на Донбассе, - Украина в ТКГ
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе требует принять немедленные меры по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба делегации в среду, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению", - сказано в сообщении.

На сегодняшнем заседании ТКГ обcуждали нарушения огня со стороны оккупантов - в частности, обстрелы противником района Авдеевки.

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Украинская делегация считает, что подгруппа по безопасности должно быть частью координационного механизма, и именно с ее помощью стороны должны верифицировать нарушения режима прекращения огня.

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    як би ж то! )))
    в того мисля іншим зайнята - як би Україну перейменувати...
    йому не до вимог...воно само собою любується...
  • Ksenia VB
    Це арестович вимагає ?
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Требовать необходимо артой из всех стволов. А так это звучит как "Ребята, давайте жить дружно".
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