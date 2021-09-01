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Зеленский и Байден провели встречу в Белом доме (обновлено). ВИДЕО

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В Белом доме состоялась встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

Встреча продлилась более  2 часов. Переговоры прошли в составе делегаций и тет-а-тет.

Совместного подхода к прессе по их результатам не было, но Украина и США обнародовали совместное заявление. С его полным текстом можно ознакомиться здесь.

Так, США планируют предоставить Украине дополнительные $12,8 млн долларов на распространение вакцины против коронавируса. Еще $45 млн выделят на гуманитарную помощь для украинцев, пострадавших от войны в Донбассе.

Читайте: С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден

Также в Белом доме отметили, что президенты объявят о новых инициативах для преодоления климатического кризиса и повышения энергетической безопасности Украины.

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