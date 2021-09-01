Байден - Зеленскому: партнерство между Украиной и США крепко как никогда

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимир Зеленским заявил о том, что партнерство между Киевом и Вашингтоном в будущем будет усиливаться.

Об этом он сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне приятно приветствовать президента Зеленского в Овальном кабинете в Белом доме. В период празднования 30-летия Независимости Украины партнерство между нашими странами крепче, чем когда-либо, и будет становиться еще крепче", - заявил Байден.

Он также отметил, что Украина и США имеют общие ценности и цели, в частности, относительно обеспечения мира и стабильности в Европе. "Украина и Соединенные Штаты имеют общие ценности. И мы неуклонно преданы нашей долгосрочной цели относительно Европы: чтобы она была целостной, свободной и мирной", - подчеркнул президент США.

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