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Байден - Зеленскому: партнерство между Украиной и США крепко как никогда

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Байден - Зеленскому: партнерство между Украиной и США крепко как никогда
Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с президентом Украины Владимир Зеленским заявил о том, что партнерство между Киевом и Вашингтоном в будущем будет усиливаться.

Об этом он сказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне приятно приветствовать президента Зеленского в Овальном кабинете в Белом доме. В период празднования 30-летия Независимости Украины партнерство между нашими странами крепче, чем когда-либо, и будет становиться еще крепче", - заявил Байден.

Он также отметил, что Украина и США имеют общие ценности и цели, в частности, относительно обеспечения мира и стабильности в Европе. "Украина и Соединенные Штаты имеют общие ценности. И мы неуклонно преданы нашей долгосрочной цели относительно Европы: чтобы она была целостной, свободной и мирной", - подчеркнул президент США.

Читайте: Встреча Зеленского и Байдена проходит в Белом доме

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Ніби правильні речі, але такі загальні.
    Чи вдасться Зелі добитись конкретної допомоги.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    вообще то уже кое что есть существенное

    Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

    2 год ·

    Членство України в НАТО - це прекрасна мрія для України і страшний сон для багатьох країн - членів НАТО, які у співпраці з московією зацікавлені більше, ніж у безпеці України.

    Окрім того, у самому цьому блоці є проблеми, які активно обговорюються членами блоку, але поки не вирішені. Для прикладу, країни Балтії - члени НАТО - впевнені, що такі члени НАТО, як Німеччина, Франція та Італія, у випадку московської агресії в Прибалтиці, не вступлять у війну.

    У випадку війни з московією, країнам Балтії і Польській республіці можна сподіватися лише на військову допомогу США та Великобританії.

    Україні, якби ми вступили до НАТО також.

    Тим не менше, участь в НАТО йде на користь збройним силам тих країн, яких інші члени НАТО не будуть захищати.

    Рух в НАТО йде на користь Україні, хоча членство для нас - віддалена перспектива.

    Але найважливішим є поглиблення військової співпраці безпосередньо зі США та Великобританією також і по-за рамками НАТО.

    Тому вчора міністри оборони України та США, у присутності Президента України, підписали рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства.

    Наші сподіваються, що завдяки цій фундаментальній угоді, ми побудуємо зі США найглибший і найякісніший варіант співпраці з усіх можливих (доки наші європейські союзники блокують наше членство у НАТО).

    Раніше багато хто вважав, що добрим варіантом для України був би статус основного союзника США по-за НАТО.

    Проте, здається вдалося домовитися про змістовнішу і сильнішу взаємодію. Тобто зараз ми маємо з Америкою найбільш близькі стосунки в оборонній сфері за весь час Незалежності.

    Важливим є те, що значно тіснішою стала співпраця також із Великобританією і Туреччиною.

    Звісно, Зеленський буде використовувати цю угоду, як сильний аргумент на свою користь. Це неприємно для патріотичної опозиції, але поки що нам доведеться критикувати його за щось інше, а не за провал оборонної співпраці зі США, позаяк замість провалу є посилення.

    Ось цікава таблиця, яка показує чим укладена рамкова угода є кращою, ніж Статус основного союзника США по-за НАТО, на досягнення якого сподівалися в минулих роках.
    Байден - Зеленському: партнерство між Україною і США міцне як ніколи - Цензор.НЕТ 986

    Байден - Зеленському: партнерство між Україною і США міцне як ніколи - Цензор.НЕТ 6772
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    хм, возможно и философ - но у него в знакомых ходит пол полит-бомонда Украины..
    Вы зайдите в его ФБ и посмотрите кто там у него в друзьях..
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