США и Украина призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, - совместное заявление
2 19513
Украина и Соединенные Штаты призывают Российскую Федерацию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе и прилагать все усилия для урегулирования конфликта на Донбассе.
Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона относительно стратегического партнерства двух стран, которое было обнародовано в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Вместе мы призываем Россию выполнить обязательства по прекращению огня на востоке Украины и по-настоящему участвовать в усилиях по урегулированию конфликта для завершения войны", - говорится в документе.