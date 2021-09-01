США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО, - совместное заявление
2 67510
США поддерживают право Украины выбирать свой внешнеполитический курс, включая стремление вступить в НАТО.
Об этом говорится в совместном заявлении Украины и США, обнародованном на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО", - сказано в документе.
Кроме того, США остаются преданными помощи Украине в проведении продолжающихся реформ.