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На школьных линейках в оккупированном Донецке поднимали флаги и включали гимн РФ, - СМИ

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На школьных линейках в оккупированном Донецке поднимали флаги и включали гимн РФ, - СМИ
В Донецке по указанию пророссийских оккупационных властей, 1 сентября на школьных линейках подняли флаг РФ и включили ее гимн.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили родители учеников из нескольких школ оккупированного Донецка, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме поднятия флага и исполнения гимна так называемой "ДНР" сегодня на школьной линейке подняли и флаг Российской Федерации, а также включили гимн этой страны", - рассказали родители.

Они сообщили, что первым уроком для первоклассников в Донецке сегодня стал урок, "посвященный теме русской культуры".

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Родители посетовали, что сейчас в оккупированном Донецке они не решаются открыто возмущаться данным фактом, тем, что поднимается флаг и включается гимн чужого государства, так как беспокоятся о собственной безопасности и безопасности своих детей.

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Топ комментарии

  • oleg1966
    На школьных линейках в оккупированном Донецке поднимали флаги и включали гимн РФ, - СМИ - Цензор.НЕТ 657
  • Панас Стець
    это есть признание кацапами оккупации донбабве, меня в этом больше всего беспокоит выдача Украиной местным передастам и передасткам пенсий...
  • 5 копійок
    Головне шо не бандери з солдатами НАТИ.
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