Главные новости 1 сентября: встреча Зеленского и Байдена, Трухин впервые прокомментировал ДТП

Зеленский и Байден проводят переговоры в Белом доме, Трухин рассказал журналистам о ДТП со своим участием, трое министров могут лишиться портфелей - главные новости Украины 1 сентября.

Зеленский встречается с Байденом

Встреча продолжительность 2,5 часа включает в себя переговоры в составе делегаций и тет-а-тет. В ее начале Байден заявил, что партнерство между Украиной и США сейчас крепко, как никогда, а в дальнейшем станет еще крепче. Зеленский передал Байдену список пленников Кремля и просил поспособствовать их освобождению.

Киев и Вашингтон уже обнародовали совместное заявление: США поддерживают территориальную целостность Украины и ее стремление вступить в НАТО, а также призывают Россию прекратить обстрелы на Донбассе.

Россияне ранили в оккупированной Горловке двоих детей

У десятилетнего мальчика - ранение левой лопатки, ушибы и отек от воздействия ударной волны. У семилетней девочки - ушибы. В ООС пояснили, что дети пострадали при обстреле, которые оккупанты вели из жилого сектора Горловки. Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Трухин впервые прокомментировал ДТП

Нардеп "СН" подчеркивает, что не пытался скрыть факт своего присутствия на месте ДТП и уверяет, что всячески содействует полиции в проведении расследования. Его тут же поймали на лжи: Трухин говорит, что сразу после аварии позвонил рассказать о ней коллегам из "Слуги народа", в партии же о случившемся ничего не знали еще несколько дней.

Таран, Лазебная и Уруский могут лишиться мнистерских портфелей

Изначально об этом сообщили СМИ, позже новость прокомментировала "слуга народа" Безуглая. Она подтвердила, что Таран и Уруский могут быть отправлены в отставку осенью. Что касается Лазебной, Безуглая пока ничего сказать не может.

Кулеба рассказал Лаврову, как Россия "заблудилась в трех соснах"

Министр иностранных дел напомнил российскому коллеге, как до 18 века называлось его государство. "Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До 18 века его государство имело одно название: Московия. В 10 веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо", - заявил Кулеба.

За день на Паралимпиаде Украина завоевала 8 медалей

2 из них - золотые, 2 - серебряные и 4 - бронзовые. Всего у нашей команды 75 наград, в общем медальном зачете украинская сборная занимает 6 место, по общему количество завоеванных наград – 4-ое.