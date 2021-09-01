Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во второй день рабочего визита в Соединенные Штаты Америки встретился с представителями американского бизнеса.

Открывая встречу, посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что на ней представлены финансовые, энергетические компании, компании, работающие в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Владимир Зеленский рассказал американским бизнесменам о Плане трансформации Украины, который направлен на то, чтобы привлечь около 300 млрд долл. США в украинскую экономику.

"Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20-25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний, и мы будем рады им", – отметил президент.

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Глава государства подчеркнул, что Украина сейчас делает реальные, а не декларативные шаги для поддержки бизнеса. В частности, парламент принял историческую земельную реформу, которую инициировал Президент. Он отметил, что Украина заинтересована в инвестициях для развития ирригации.

Отдельно Владимир Зеленский остановился на инфраструктурных преобразованиях в нашей стране и программе "Большое строительство", благодаря которой строят тысячи километров новых дорог, новые мосты. Принят важный закон о концессии, и иностранные инвесторы уже зашли в два украинских порта – Херсон и Ольвия.

Президент напомнил и о банковской реформе и готовности к приватизации одного из крупнейших банков в Украине – ПриватБанка, реформе государственного концерна "Укроборонпром", энергетических проектах и "зеленом" курсе.

Также Владимир Зеленский вспомнил закон об "инвестиционных нянях", когда инвестор, который вкладывает в Украину от 20 млн евро, получает специальную поддержку со стороны украинского правительства.

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"Много реформ, много шагов. Мы спешим, у нас нет времени на разговоры", – подчеркнул президент, призывая американский бизнес инвестировать в Украину.