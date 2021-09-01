Новости • Агрессия России против Украины

США предоставят Украине "Джавелины"

16 328123
США предоставят Украине "Джавелины"
Новый пакет помощи Украины в сфере безопасности в объеме $60 млн включает поставку бронебойных систем "Джавелин" и прочего оборонного летального и нелетального оружия.

Об этом говорится в тексте совместного заявления Украины и США, сообщает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты объявляют о новом пакете помощи в сфере безопасности в объеме $60 млн, включающем бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование, которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии. Начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили $2,5 миллиарда на поддержку украинской армии, включая $400 миллионов, которые были предоставлены Украине только в этом году", - сказано в заявлении.

Также читайте: США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО, - совместное заявление

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    это звучит.... как музыка США предоставят Украине "Джавелины" - Цензор.НЕТ 866
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Цікаво,як захищають Джевеліни ,які лежат на складах і існує наказ"Нестріляти" ????)))
  • Yakov Yakov
    до сріки джавеліни при неадекватному президенті.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости