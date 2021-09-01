США предоставят Украине "Джавелины"

Новый пакет помощи Украины в сфере безопасности в объеме $60 млн включает поставку бронебойных систем "Джавелин" и прочего оборонного летального и нелетального оружия.

Об этом говорится в тексте совместного заявления Украины и США, сообщает Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты объявляют о новом пакете помощи в сфере безопасности в объеме $60 млн, включающем бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование, которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии. Начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили $2,5 миллиарда на поддержку украинской армии, включая $400 миллионов, которые были предоставлены Украине только в этом году", - сказано в заявлении.

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