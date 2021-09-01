Украина и США считают "Северный поток-2" угрозой европейской энергетической безопасности, - совместное заявление

Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против российского газопровода "Северный поток - 2".

Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона о стратегическом партнерстве двух стран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока - 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности", - говорится в документе.

Как отмечается, США намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в частности, путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия.

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Правительства Украины и США также договорились поддерживать усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.