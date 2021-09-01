Псаки о вступлении Украины в НАТО: Это не то решение, которое принимают Соединенные Штаты. ВИДЕО

После встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме прокомментировали вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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"Это не то решение, которое могут принять Соединенные Штаты. Мы продолжает поддерживать и призывать, чтобы двери НАТО были открыты для тех стран, которые готовы и способны выполнять все обязательства относительно членства и сделать свой взнос в безопасность евроатлантической территории", - заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

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Она напомнила, что на саммите НАТО в совместном заявлении в июле подтвердили право Украины самостоятельно выбирать будущее и курс внутренней и внешней политики. Псаки также повторила шаги, которые должна предпринять Украина, как и любая другая страна, для вступления в НАТО: реформа правовой системы, модернизация оборонного сектора и развитие экономики.