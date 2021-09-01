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Псаки о вступлении Украины в НАТО: Это не то решение, которое принимают Соединенные Штаты. ВИДЕО

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После встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме прокомментировали вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Это не то решение, которое могут принять Соединенные Штаты. Мы продолжает поддерживать и призывать, чтобы двери НАТО были открыты для тех стран, которые готовы и способны выполнять все обязательства относительно членства и сделать свой взнос в безопасность евроатлантической территории", - заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

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Она напомнила, что на саммите НАТО в совместном заявлении в июле подтвердили право Украины самостоятельно выбирать будущее и курс внутренней и внешней политики. Псаки также повторила шаги, которые должна предпринять Украина, как и любая другая страна, для вступления в НАТО: реформа правовой системы, модернизация оборонного сектора и развитие экономики.

Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    " Бачу, як ізраїльтяни жорстко відповідають арабам, я з гіркотою розумію,
    що Україні в президенти дістався бракований єврей. " (с)
    Псакі про вступ України до НАТО: це не те рішення, яке приймають Сполучені Штати - Цензор.НЕТ 2392
  • Иван Петрович Сидоров
    Было так чинно-благородно.А пришла Псаки и всё опошлила.
  • Amber
    Абсолютно вірно сказала речниця Білого дому , пані Псакі ,
    тільки не всі політики ( особливо наші нинішні) це розуміють !
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