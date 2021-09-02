Созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией прекратил существование

ФБК был ликвидирован 31 августа.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

Бывший директор ФБК Иван Жданов заявил, что в связи с ликвидацией организации подал заявление на имя министра юстиции Константина Чуйченко об исключении ее из списка "иностранных агентов" (это предусмотрено российским законодательством).

ФБК и другие организации, связанные с Навальным, были признаны "экстремистскими" по жалобе московской прокуратуры 9 июня, решение выносил Мосгорсуд. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как некоторые материалы были засекречены. Жалобу на решение Мосгорсуда апелляционная инстанция отклонила 4 августа.

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10 августа ФБК официально внесли в перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму — это подразумевает блокировку банковских счетов и запрет на открытие новых.