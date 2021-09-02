Созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией прекратил существование
Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".
Бывший директор ФБК Иван Жданов заявил, что в связи с ликвидацией организации подал заявление на имя министра юстиции Константина Чуйченко об исключении ее из списка "иностранных агентов" (это предусмотрено российским законодательством).
ФБК и другие организации, связанные с Навальным, были признаны "экстремистскими" по жалобе московской прокуратуры 9 июня, решение выносил Мосгорсуд. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как некоторые материалы были засекречены. Жалобу на решение Мосгорсуда апелляционная инстанция отклонила 4 августа.
10 августа ФБК официально внесли в перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму — это подразумевает блокировку банковских счетов и запрет на открытие новых.