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Зеленский о встрече с Байденом: Вижу позитив. Негатива ни к Украине, ни ко мне, ни к моей команде, ни к ОП не было совсем

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Зеленский о встрече с Байденом: Вижу позитив. Негатива ни к Украине, ни ко мне, ни к моей команде, ни к ОП не было совсем
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с американским президентом Джозефом Байденом почувствовал позитивное отношение США к Украине, себе и своей команде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я удовлетворен, что на уровне президента США вижу позитив. Негатива со стороны США по отношению к Украине ко мне, к моей команде, к Офису резидента не было совсем. Ноль. Ни одного аспекта, даже ни одного слова. Это приятно", - заявил Зеленский на брифинге в Вашингтоне в среду.

Напомним, что по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было обнародовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Зеленский и Байден вывели отношения Украины и США на новый уровень

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Топ комментарии

  • govtva
    Негатив начнется когда ФБР выложит папку на стол с банковскими левыми проводками зеленой команды.. Зеленский о встрече с Байденом: Вижу позитив. Негатива ни к Украине, ни ко мне, ни к моей команде, ни к ОП не было совсем - Цензор.НЕТ 8134
  • Николай Шороков
    Реального толку от поездки ноль, но зато Зеля почувствовал позитив а его пресс-секретарь показал всем язык.))
  • Сергей Шевча
    Он вообще понимает что на таком уровне встреч никакого негатива просто быть не может, все будут улыбаться и говорить общие фразы. Тут детали в мелочах, например отказ в совместной пресс-коференции уже говорит о многом.
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