"Не знаю, возникла ли химия", - Зеленский рассказал о "мужской" беседе с Байденом и не "всегда солнечной атмосфере"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет УП со ссылкой на "Общественную студию".
"Я не знаю, возникла химия, сложно сказать, но то, что вместо часа встреча шла 2 часа, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге, заинтересованны в результате этого диалога.
Я считаю, что встреча была в нормальной, продуктивной, не всегда в солнечной атмосфере, но в такой нормальной мужской беседе...
Считаю, что в Украине достаточно энергии, чтобы всех толкать вперед, и это важно.
От президента слышал только приятные слова... Я доволен результатом, когда он есть...
Он (Байден – ред.) понимает большие шаги (Украина – ред.) по реформам...", - сообщил Зеленский.
Напомним, что по результатам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена было обнародовано совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве.