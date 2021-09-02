В США выбросили 15 млн доз вакцин от COVID-19, - NBC

С 1 марта этого года в США аптечные сети и местные власти выбросили около 15,1 миллиона доз вакцин от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Причинами могли стать трещина на ампуле, ошибка при разбавлении вакцины или неисправность холодильника для хранения препарата.

По данным телеканала, в отчете аптечной компании Walgreens сообщается о 2,6 миллионах неиспользованных доз, CVS - о 2,3 миллионах, аптек корпорации Walmart - о 1,6 миллионе, компании Rite Aid - о 1,1 миллионе.

Также вакцины выбрасывали и министерства здравоохранения штатов, но в меньших объемах.

Вакцинация в США проводится препаратами компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Ранее в Японии во флаконах одной из партий вакцины Moderna обнаружили твердые частицы.

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