Новости • Агрессия России против Украины

Резников о минских переговорах: "Это мертвая история"

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Резников о минских переговорах: "Это мертвая история"
В Украине считают "мертвыми" минские консультации. Но ожидают, что наступит нужный момент, когда Киев сможет ими воспользоваться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в интервью для "Лига.net".

На вопрос о том, пустой ли трек минские консультации, он ответил: "Абсолютно. Нулевой. Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история".

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Однако, по его словам, нужно сохранить "этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький".

"Чтобы, когда наступит нужный момент, мы могли им воспользоваться. И конечно - ради людей, которые находятся в тюрьмах, среди прочего - в "Изоляции". Более 200 наших людей мы пытаемся забрать оттуда", - сообщил он.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Мінські домовленості зробили на те, що вони були розраховані. А ось у зе наркєта та його шобли, щось нове запровадити клепки не вистачає. зє наркєт не Порошенко. Резников о минских переговорах: "Это мертвая история" - Цензор.НЕТ 8092
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Да. Три роки кошти витрачали, стріляти перестали, перемир'я встановлювали, в очі заглядали, лінії розмежування переносили, війська відводили... Нарешті дійшло. Але, що дійшло - ще не ясно. Коту під хвіст.
  • Sophia-Maria Duglass
    Возвращаться надо к истокам - Будапешту - когда у Украины отобрали ядерное оружие
    Тогда США , Британия и раша выступили гарантами
    И США с Британией свои обязательства выполняют
    А вот Нормандский формат с колаборантами Меркель и Макроном Не в интересах Украины !!!
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