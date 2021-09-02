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На Паралимпиаде украинские легкоатлеты Загребельный и Помазан завоевали два золота: у Украины уже 77 медалей

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На Паралимпиаде украинские легкоатлеты Загребельный и Помазан завоевали два золота: у Украины уже 77 медалей
На Паралимпиаде в Токио украинские спортсмены Владислав Загребельный и Мария Помазан выиграли золотые медали. Также Загребельный установил рекорд Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Украинский легкоатлет Загребельный получил золотую медаль в прыжках в длину в классе Т37 с результатом 6.59.

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Кроме того, легкоатлетка Помазан уверенно завоевала золотую медаль в толкании ядра, стоя в классе F35, с результатом 12.24.

Помазан опередила ближайшую соперницу на 3,09 метра.

По состоянию на утро 2 сентября Украина занимает пятое место в медальном зачете, и четвертое место по суммарному количеству медалей (77 медалей: 19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых).

На Паралимпиаде украинские легкоатлеты Загребельный и Помазан завоевали два золота: у Украины уже 77 медалей 01

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Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    ПРОДОВЖУЙТЕ НЕ ЗУПИНЯТИСЯ !
    СЛАВА УКРАЇНІ !!!
  • Рома Маестро
    Простите, но непонятно кто у нас в стране "инвалиды" наша славная параалимпийская сборная, или те немощи, взявшие месяц назад всего одну золотую медаль???!!!!
  • Red_Sky_On
    Теперь главное закрепиться на 5 месте, и до конца паралимпиады улучшить результат. Восхищаюсь нашими спортсменами паралимпийцами!
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