На Паралимпиаде украинские легкоатлеты Загребельный и Помазан завоевали два золота: у Украины уже 77 медалей

На Паралимпиаде в Токио украинские спортсмены Владислав Загребельный и Мария Помазан выиграли золотые медали. Также Загребельный установил рекорд Европы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Украинский легкоатлет Загребельный получил золотую медаль в прыжках в длину в классе Т37 с результатом 6.59.

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Кроме того, легкоатлетка Помазан уверенно завоевала золотую медаль в толкании ядра, стоя в классе F35, с результатом 12.24.

Помазан опередила ближайшую соперницу на 3,09 метра.

По состоянию на утро 2 сентября Украина занимает пятое место в медальном зачете, и четвертое место по суммарному количеству медалей (77 медалей: 19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых).