Новости • Агрессия России против Украины

Мы не сможем освободить Крым военным путем, - Резников

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Мы не сможем освободить Крым военным путем, - Резников
В Украине исключают возможность силового возвращения Крыма. Только политико-дипломатический путь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на слова вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова в интервью для "Лига.net".

По его словам, от действий России на море страдают уже и другие страны. Включительно и страны НАТО.

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"Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия - политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ", - сообщил он.

"Мир очень быстро меняется. А с ним - и перспективы России как страны-бензоколонки. Думать, что Россия и дальше будет держаться на нефти и газе - это ошибка. Европа говорит: к 2030 году мы откажемся от бензиновых двигателей. Поэтому я уверен, что мы увидим деоккупации достаточно быстро. К тому же она пройдет с согласия руководства РФ. Это точно. У них просто другого варианта не будет. Руководство России еще будет возлагать цветы к монументам жертвам российской агрессии. И это не шутка", - заверил Резников.

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Топ комментарии

  • юрий П cf937564
    ни в 2030,ни даже 2050-ом,от бензиновых двигателей никто не откажется. эта сказка с электромашинами,для лохов.
  • fg cbn
    Ми не зможемо звільнити Крим військовим шляхом, - Резніков - Цензор.НЕТ 9146
    Что произошло в Крыму в 2014 году? Украина как и любое государство имело право защищать свою территорию от оккупантов, но никто не ожидал такой подлости от "братского народа" с востока. Поэтому был некоторый шок от этой подлости и промедление с принятием мер, когда надо было убивать оккупантов. В результате это была бы справедливая отечественная война Украины, а российские оккупанты назывались бы подобием вероломных фашистских захватчиков
  • Петро Оленев
    Ти не зможеш. Це всі і так розуміють.
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