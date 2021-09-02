Резников об американских ПВО в Украине: Никаких юридических препятствий для увеличения присутствия военных США я не вижу

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников выступил за размещение сил противовоздушной обороны США в Украине. Они бы могли выполнять функции защитного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на слова Резникова в интервью для "Лига.net".

Он считает, что сегодня у США - современные передовые технологии.

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"Мы не говорим об атакующем оружии. Мы говорим о защитном. Я сторонник того, что США могут, совершенно не провоцируя россиян, обеспечить нас технической помощью в плане различных средств ПВО", - сообщил Резников.

По поводу присутствия американских военных он считает, что это уже вопрос того, в каком качестве они нужны.

"С точки зрения обучения, тренировки, организации. Некоторые СМИ перекрутили и сказали, что Резников за военные базы. Вот именно для военных баз нужно вносить изменения в Конституцию", - заявил Резников.

"Я не военный. Но, занимаясь с марта 2020 г. вопросами, связанными с военной угрозой со стороны РФ, я четко понимаю, что у нас достаточно сильная и мощная сухопутная армия. И по количественному и по качественному составу - одна из лучших в Европе. Это точно. Такого опыта вооруженного сопротивления российской агрессии нет ни у одной европейской армии. Натовские войска - и те не имеют такого опыта. ... Нашей армией образца 2021 г. можно гордиться. И я ею горжусь. И считаю важнейшей задачей наравне с судебной реформой продолжение реформирования армии от образца советской "сапоговщины" до современных цивилизованных стандартов. Но мы потеряли время в авиации, в противовоздушной обороне. Это то, чего нам сейчас не хватает. И это то, что нужно усиливать. Развивая собственными силами или, в частности, используя современные технологии. Почему мы сегодня берем Bayraktar? Потому что это прорыв в Турции. Мы свои пока не строим. Хотя Нептуны на параде меня вдохновили", - отметил он.

"На параде ко Дню Независимости по Крещатику прошли военные с американским, британским, шведским, грузинским, литовским флагами. Все они - реальные военные, которые на законных основаниях находятся в Украине. На тренировочных полигонах, передают нам свой опыт. Поэтому никаких юридических препятствий для увеличения присутствия военных США я не вижу", - резюмировал Резников.