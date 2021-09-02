Чета Зеленских приняла участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне, - ОП

В рамках рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской приняли участие в открытии "Украинского дома" в Вашингтоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский заявил, что благодаря украинцам, проживающим в Штатах, территория нашего государства простирается до США.

"Хочу поздравить вас с открытием "Украинского дома". Реализацией этого проекта занималась наш новый Посол в США Оксана Маркарова. Я поздравляю ее с этим событием", - сказал президент.

Глава государства назвал открытие "Украинского дома" знаковым завершением пребывания в Вашингтоне.

Он отметил высокий уровень подготовки нынешнего визита, который был наполнен многими важными встречами, в частности с Президентом Джозефом Байденом, министрами обороны и энергетики США.

Зеленский подчеркнул важность поддержки Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашей стране. Стратегическое партнерство двух государств и в дальнейшем будет укрепляться, и украинская громда в США будет играть значительную роль в этом процессе.

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